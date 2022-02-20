Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ

Конфликт между Россией и Соединенными Штатами чреват коллапсом для всего мира, считает президент Сербии Александар Вучич.

"Если дойдет до чего-либо между американцами и русскими на мировом уровне, и они [Запад] введут санкции на все из России, что нам делать с нефтью, газом? - передает ТАСС интервью Вучича агентства Танюг. - Китай США, Россия, Украина, Индия - пять стран, крупнейших производителей зерна, и пшеницы, и кукурузы, что будет на рынке в ту же секунду, если бы что-то случилось?"

Он выразил надежду, что такой конфликт все-таки невозможен, потому что это приведет к мировому коллапсу.

"Если до этого дойдет, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что это не произойдет", - сказал сербский президент.