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Вышел трейлер ирландской черной комедии с "Варисом" из "Игры престолов"

Новости
    20.02.2022, 17:03
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ ITV Фото: youtube.com/ ITV
Фото: youtube.com/ ITV

Британская телекомпания ITV выпустила трейлер мини-сериала Holding, созданного на основе одноименного романа ирландского и британского шоумена Грэма Нортона, который известен широкой публике как ведущий одного из самых популярных телепроектов BBC "Шоу Грэма Нортона" (The Graham Norton Show), гостями которого становятся известные актеры.

Главным действующим лицом четырехсерийной драмы с висельным ирландским юмором станет полицейский Пи Джей Коллинз, который не очень любит свою работу, сторонится людей и лучшим времяпрепровождением считает поглощение калорийного фаст-фуда.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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Его идиллическим будням приходит конец, когда обнаруживают тело человека, пропавшего без вести много лет назад. Несчастному полицейскому приходится заниматься тем, чего он избегал всю жизнь как огня. Растревоженная им ирландская деревенька в считанные часы превращается в осиное гнездо, а жизнь незадачливого служителя закона - в сущий ад.

В сериале снялись Конлет Хилл (Варис из "Игры престолов"), Шиван МакСуини, Клинтон Либерти, Шарлин МакКенна, Эми Конрой, Хэлен Биэн, Бренда Фрикер, Полин Маклин и другие. Сериал выйдет на канале ITV в начале марта.

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