Джордж Мартин умолял создателей "Игры престолов" снять 10 сезонов

Американский журналист Джеймс Миллер выпустил книгу "Tinderbox: Безжалостное стремление HBO к новым границам", из которой стали известны некоторые подробности касательно работы над сериалом "Игра престолов". В частности, что автор серии книг Джордж Мартин очень настойчиво просил не заканчивать шоу на восьми сезонах.

Агент писателя Пол Хаас рассказал Миллеру, что Джордж Мартин специально прилетел в Нью-Йорк на встречу с тогдашним гендиректором HBO Ричардом Плеплером. Писатель умолял его снять 10 сезонов по 10 серий в каждом.

- Для этого было достаточно материала, и Джордж сказал ему, что это будет более удовлетворительный и более интересный проект, - цитирует Хааса издание Insider.

Отмечается, что руководство канала было не против создания большего количества сезонов. Но решение сократить шоу приняли шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс. В книге отмечается, что они устали от проекта и уже хотели двигаться дальше.

Кроме того, после пятого сезона Мартин начал беспокоиться по поводу того, куда движется сюжет сериала. Именно тогда "Игра престолов" начала во многом отклоняться от книжного сюжета.

В итоге сериал завершился после восьмого сезона, вышедшего в 2019 году. Финал, кстати, вызвал бурю негатива и множество обсуждений. Более миллиона фанатов даже потребовали переснять концовку.

Напомним, Джордж Мартин выпустил только пять из семи заявленных книг "Песни льда и огня" - "Игра престолов", "Битва королей", "Буря мечей", "Пир стервятников", "Танец с драконами". Работа над шестой книгой "Ветра зимы" продолжается.