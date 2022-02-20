Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к заявлению министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о "планах" Москвы на Прибалтику.

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее представитель МИД РФ уже отмечала роль Лондона в нагнетании антироссийской истерии. Именно с подачи британских властей СМИ Соединенного Королевства публиковали статьи с указанием времени якобы планируемого вторжения на Украину. "Официоз британский не может себе позволить вот так вот просто распрощаться с той версией, которую они скормили своим средствам массовой дезинформации", - написала тогда Захарова, комментируя попытки Лиз Трасс в очередной раз обвинить Россию.