Захарова назвала невероятным непонимание Зеленским, что сильная Украина Западу не нужна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского за его слова о мирных жителях Донбасса, которые "сами инициируют" обстрелы.

"Самое невероятное, в выступлении Зеленского - даже не отсутствие сострадания к соотечественникам и ложь о самоподрывах. Это все еще как-то можно объяснить его личными качествами. А публичное непонимание Президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, - это катастрофа государственности", - отреагировала на слова Зеленского Мария Захарова.

Ранее она назвала эти заявления бездушными и циничными.