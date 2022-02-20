Замглавы МИД РФ Рябков: ЕС и НАТО прислали отписки на письма Лаврова

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал отписками ответы ЕС и НАТО на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова, касающиеся вопроса понимания неделимости безопасности.

"Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, 28 января Сергей Лавров разослал коллегам из США, ЕС, Канады и других стран письма по тематике неделимости безопасности. "Мы хотим получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности", - указал министр, комментируя мотивы направления писем.