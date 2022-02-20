Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы

Королева Великобритании Елизавета II, заразившаяся коронавирусом, испытывает лишь легкие симптомы заболевания. Как передает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец, COVID-19 не помешает ей исполнять свои обязанности, по крайней мере, в минимальной форме.

"Сегодня тест, сданный королевой, дал положительный результат на COVID-19", - проинформировали во дворце. Как отмечается, Елизавета II испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, и рассчитывает продолжать заниматься своими повседневными делами. "Она будет получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям", - добавили в Букингемском дворце.

Стоит отметить, что в Британии в последнее время особо внимательно следят за здоровьем 95-летней королевы, особенно после того, как в октябре прошлого года она провела ночь в больнице. Что именно вынудило ее обратиться за медицинской помощью, до сих пор не раскрывается. Известно лишь, что врачи рекомендовали ей больше отдыхать.

Ранее в этом месяце COVID-19 заболел 73-летний принц Чарльз, наследник престола. Как стало известно местным СМИ, незадолго до этого он встречался с королевой.

Сама Елизавета II прошла полный курс вакцинации, первую прививку она сделала в январе 2021 года. Тогда же был вакцинирован ее супруг, ныне покойный принц Филипп. Когда их прививали после этого, Букингемский дворец отказался раскрывать, сославшись на врачебную тайну.