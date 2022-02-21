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21.02.2022 19:16
Рубрика: Общество

12 мест сбора гуманитарной помощи для беженцев открылись в Москве

Текст: Ирина Огилько

Столичные волонтеры открыли штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Об этом сообщает портал mos.ru.

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Штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте, 5, строение 1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО, адреса здесь.

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Согласно данным портала мэра Москвы, приносить можно воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (смеси); продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы); одноразовую посуду; средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники); полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания - с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Напомним, что штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кроме того, каждый желающий может стать добровольцем акции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитарной помощи.

При возникновении вопросов можно позвонить по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Общество Соцсфера Соцзащита Украинские беженцы в России

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