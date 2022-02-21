Аграрии просят отменить пошлины

За отмену или хотя бы снижение экспортной пошлины на зерно в последние дни выступили депутаты Госдумы, фермеры и отраслевые эксперты. На фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции (на 15-20%) пошлина уже привела к "критическому снижению рентабельности", что вынудило аграриев переориентироваться на производство более рентабельных культур - подсолнечника, сои, льна, гороха.

По данным аграрного комитета Госдумы, с одного килограмма зерна у агрария изымается 7 рублей пошлины, а возвращается в виде субсидий только 0,2 рубля, хотя обещано было вернуть до 50% затрат на производство. Всего от зерновой пошлины в бюджет поступило 92 млрд рублей. Из них часть средств была отправлена в регионы на компенсацию затрат производителям зерна, часть - на корма, льготные кредиты и другие меры. Еще за 25 млрд рублей, выделенные на АПК в 2021 году, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минфину и минсельхозу отчитаться к 24 февраля.

Сейчас не лучшее время говорить об отмене пошлин, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. На днях International Grains Council спрогнозировал снижение запасов основных стран - экспортеров пшеницы до минимальных значений за последние девять лет. Причина - в непрекращающемся высоком спросе, вызванном как пандемией, так и природными катаклизмами, превращающими некоторые до того самообеспеченные страны в активных покупателей зерна. Важней сделать акцент на возврате аграриям средств от пошлины, считает эксперт. В условиях роста цен на все предметы производства, а также взлета ставок по кредитам, одностороннее изъятие значимых средств из отрасли может привести к стагнации и снижению инвестиционного потенциала земледелия, считает он.