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21.02.2022 20:02
Рубрика: Общество

Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники

Текст: Юрий Медведев

Российская академия наук намерена запустить к своему 300-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, масштабный проект по созданию музеев науки и техники для популяризации исследований в стране. Пилотной площадкой будет выбран Санкт-Петербург.

"Эти идеи поддержаны уже пятью крупнейшими регионами страны. Мы получили письма поддержки из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода. Надеюсь, что этот проект может быть запущен к юбилею РАН", - сказал на заседании Совета региональной политике РАН заместитель президента РАН Сергей Люлин, представляя доклад "Проект "Научный квартал".

Это первый шаг по реализации всероссийской программы РАН по популяризации достижений науки.

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Общество Наука Наука и образование Российская академия естественных наук

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