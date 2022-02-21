Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники

Российская академия наук намерена запустить к своему 300-летию, которое будет отмечаться в 2024 году, масштабный проект по созданию музеев науки и техники для популяризации исследований в стране. Пилотной площадкой будет выбран Санкт-Петербург.

"Эти идеи поддержаны уже пятью крупнейшими регионами страны. Мы получили письма поддержки из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода. Надеюсь, что этот проект может быть запущен к юбилею РАН", - сказал на заседании Совета региональной политике РАН заместитель президента РАН Сергей Люлин, представляя доклад "Проект "Научный квартал".

Это первый шаг по реализации всероссийской программы РАН по популяризации достижений науки.