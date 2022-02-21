Американцы потребовали от Госдепа более надежных источников об "угрозе теракта" в РФ

Граждане Соединенных Штатов с большим недоверием отнеслись совету посольства США в Москве подумать о выезде из страны из-за "угрозы терактов в крупных российских городах".

Напомним, что вчера вечером, посольство США в Москве сообщило об "угрозе нападения" на ТЦ, станции метро в российской столице, Санкт-Петербурге и в районах близ украинской границы. При этом дипломаты ссылались на "источники в СМИ".

Как сообщает агентство РИА Новости, американцы на странице пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца в социальной сети Twitter попросили уточнить источники озвученной ведомством информации. "Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно", - написано в одном комментарии. В другом комментарии звучит недоумение: "Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно".

Американское посольство не уточнило, передавало ли информацию о "риске терактов" официальным представителям России, занимающимся борьбой с терроризмом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американской стороне за объяснениями. Она поинтересовалась, передавали ли американские дипломаты свои сведения по партнерским каналам. "Если нет, то как это всё понимать?" - написала в своем Telegram-канале.