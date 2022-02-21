Артем Михалков о фильме "Мистер Нокаут": Безруков - человек бесконечной энергетики

В День защитника Отечества в прокат выходит спортивная драма "Мистер Нокаут" - вторая полнометражная игровая картина Артема Михалкова. Герой - легендарный советский боксер Валерий Попенченко, с которым мечтал сразиться Мохаммед Али и которого называли "корявым гением бокса". Главное слово здесь "гений". Жизнь знаменитого спортсмена оборвалась трагически и во многом загадочно. Артем Михалков оставил эту историю документалистам и снял эпическое кино о победе. Главные роли в фильме сыграли Виктор Хориняк и Сергей Безруков. "РГ" расспросила режиссера о работе над фильмом.

Знаменитого наставника вашего героя в фильме сыграл Сергей Безруков. И меня, признаться, удивило, что он тоже, пусть любительски, но занимается боксом.

Артем Михалков: Да, он занимался и понимает специфику этого спорта. Сергей Витальевич - большой артист. Даже не представляю, кто еще смог бы так глубоко и точно сыграть Григория Кусикьянца. Тренера, который был для многих неугоден и который смог привести к большим победам своего подопечного, не соответствовавшего традиционным представлениям о боксере. В Безрукове есть для этого и темперамент, и характер. Безруков - человек бесконечной энергетики, где он берет эту энергию, не могу понять. Но он настолько заряжен жизнью, настолько легко погружается в историю, в роль. А потом выяснилось, что у него тоже был тренер по боксу, которого он звал по отчеству - Григорьич. Как и Попенченко своего тренера, - Филиппыч…

Интервью с Артемом Михалковым читайте в ближайшем номере "РГ".