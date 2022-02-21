Банки поднимут ставки по вкладам выше 10%

Российские банки повышают ставки по вкладам на фоне быстрого увеличения ключевой ставки ЦБ. К лету средние ставки по депозитам могут заметно превысить 10% годовых, прогнозируют аналитики. Впрочем, с переоформлением уже открытых вкладов под более высокую ставку спешить не стоит, считают они.

На днях о повышении ставок по флагманским вкладам объявил Сбербанк, они выросли на 1-1,5 процентных пункта, максимальные ставки по ним (в зависимости от срока депозита) теперь составят 8-9,5%. Обычно действия Сбербанка как крупнейшего банка страны задают тренд и всему остальному рынку. В последнее время о повышении ставок по вкладам объявляли ВТБ, Альфа-Банк, "Уралсиб". В ряде случаев ставки по срочным вкладам уже достигли 10%.

Основная причина текущего повышения ставок по вкладам, как и по кредитам, - это рост ключевой ставки Банка России. Банк России повышает ключевую ставку с марта прошлого года из-за ускорения инфляции. Ключевая ставка выросла с рекордно низких 4,25% годовых до нынешних 9,5% годовых. Не исключено, что в марте Банк России еще раз повысит ключевую ставку.

Помимо ключевой ставки на действия банков может влиять необходимость быстро привлечь дополнительное фондирование, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. При этом банки обычно не спешат повышать ставки вслед за ключевой ставкой и делают это с некоторым временным лагом. Это обычная ситуация: ставка по кредиту - параметр дохода, а по вкладу - расхода. Банки стремятся заработать больше прибыли, максимизируя поступления и экономя на стоимости фондирования, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

В первой декаде февраля средняя максимальная ставка по вкладам составила в топ-10 банках 7,8%. К лету, особенно если продолжит расти ключевая ставка, ставки по вкладам уверенно превысят 10%, прогнозирует Путиловский. Впрочем, финансового смысла "перекладываться" под более высокую ставку может и не быть. Стандартным условием досрочного закрытия вклада является утрата большей части процентных выплат по нему.

По мнению Носовой, на фоне роста ставок возможен и приток в банки новых клиентов - если нынешняя нестабильность на фондовом рынке будет сохраняться длительное время. Фондовый рынок, куда в последние годы пришли миллионы частных инвесторов, нестабилен уже примерно месяц. Так, в понедельник днем рублевый индекс Мосбиржи падал на 9%, валютный индекс РТС - на 12%. Курсы доллара и евро выросли более чем на рубль: доллар приближался к 79 рублям, евро - к 90 рублям.