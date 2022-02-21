Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР

После гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование поручено Главному следственному управлению СК.

В ведомстве сообщили, что при обстреле в воскресенье вечером со стороны украинских военных погибли два мирных жителя.

Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить уголовное дело, "провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса".