Басурин заявил, что ДНР нуждается в финансовой и военной помощи РФ

Донецкой народной республике требуется военная и финансовая помощь со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям", - заявил Басурин во время выступления в эфире канала "Соловьев.Live".

Представитель ДНР добавил, что республика также нуждается в моральной поддержке со стороны России.

В конце февраля обстановка на Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республики заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.