"Большие гастроли" в 2022 году проведут 260 российских театров

28 февраля стартует Всероссийский гастрольно-концертный план. В рамках двух направлений - "Большие гастроли" и "Мы - Россия" - свои постановки зрителям по всей стране покажут почти 300 коллективов. "Одна из целей проекта - сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России", - отмечает министр культуры Ольга Любимова.

Откроет программу "Больших гастролей" Российский академический молодежный театр - с 28 февраля по 4 марта у труппы запланированы показы в Ставрополе и Железноводске. А 4 и 5 марта в рамках студенческого направления на сцене Нижегородского театра комедии свои спектакли представит Школа-студия МХАТ. По направлению поддержки частных театров будут организованы гастроли Театральной компании "Свободная сцена" - 7 марта она привезет в Самару спектакль "Старший сын". В столице свои работы представит Омский государственный академический театр драмы - в марте на сцене Театра им. Вахтангова сыграют "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин" и "Обманщики".

- Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность, - подчеркивает Ольга Любимова.

Фото: Министерство культуры

По ее словам, важно, чтобы все жители России имели возможность знакомиться с лучшими образцами отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Конечно, по стране и за ее пределами проедутся и ведущие российские театры. Среди них - Театр им. Вахтангова, МХТ им. Чехова, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Государственный академический Малый театр, Российский государственный театр "Сатирикон" имени А. Райкина, Московский театр "Et Cetera" под руководством А. Калягина.

Кроме этого, юбилейные туры проведут отмечающий 100-летие Московский академический театр имени Владимира Маяковского; Казанский ТЮЗ, празднующий в этом году 90-летие, и Театр балета Бориса Эйфмана, отмечающий 45-летие со дня основания.

11 марта начнет свою работу программа "Мы - Россия". Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай" отправится на гастроли в Киров и города Кировской области - Вятские Поляны, Слободской, Уни, Вахруши и Кильмезь.В этом году многие коллективы посвящают свои выступления юбилейным датам. Так, Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. Зверева-Кыыл Уола отмечает 100-летие образования Якутской АССР, а Московский государственный академический театр танца "Гжель" приглашен на празднование, посвящённое 1100-летию крещения Алании. Рязанский государственный академический русский народный хор им. Попова отмечает своим гастрольным туром 90-летие коллектива, а Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан посвящает гастрольный тур 85-летию образования ансамбля.

Всего в этом году во Всероссийском-гастрольном плане примут участие 260 театров и 36 национальных хореографических и хоровых коллективов.