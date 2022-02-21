Бывший соратник рассказал про "культ личности Навального"

В понедельник, 21 февраля, в исправительной колонии номер 2 в Покрове продолжился процесс, подсудимым на котором выступает блогер Алексей Навальный. На выездном заседании Лефортовского суда рассматривается два дела - об особо крупном мошенничестве и об оскорблении суда.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных сторонниками "Фонду борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент, ликвидированная по решению суда). Второе дело касается оскорбления судьи, прокурора и свидетелей во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В понедельник процесс начался с очередного заявления Навального о том, что выездной процесс по его делу носит закрытый характер, а он бы хотел обычного процесса в Москве. На это судья Маргарита Котова пояснила, что сейчас как минимум в трех субъектах РФ рассматриваются дела в колониях. Как отметила судья, никто это дело не прячет, о чем свидетельствует то, что в процессе свободно участвуют СМИ. Кстати, если на первом заседании было около 90 журналистов, то во время второго до ИК-2 доехали уже только 50 представителей СМИ.

С 2016 по 2020 год Алексей Навальный совершил 22 люксовые зарубежные поездки

На первом заседании 15 февраля гособвинитель Генпрокуратуры Надежда Тихонова озвучила официальное обвинение Навальному и зачитала список всех его трат за несколько лет, в том числе покупки в магазинах, услуги массажистов, оплата такси, авиабилетов, гостиниц и заграничных поездок.

По данным обвинения, блогер тратил пожертвования своих сторонников на личные нужды. Об этом же 21 февраля на суде заявил и первый свидетель обвинения - Виталий Серуканов, бывший замглавы московского штаба Навального ("Штабы Навального" - организация по требованию прокуратуры в апреле 2021 года признана экстремистской, ранее - иноагентом, ее деятельность запрещена в РФ, позднее ликвидирована).

Он назвал свою работу в команде Навального не иначе как идеологическим рабством, а саму организацию "тоталитарным сообществом, основанным на культе личности Навального". По его словам, Навальный был токсичным руководителем и делил людей на первый и второй сорта, а также всегда легко отказывался от своих соратников. Серуканов рассказал, что сотрудники ФБК получали скромную зарплату, от 15 до 30 тысяч рублей, и ее еще все время задерживали. В это же время, как отметил свидетель, Навальный свободно тратил на себя собранные на политическую работу деньги.

По его данным, с 2016 по 2020 год блогер совершил 22 зарубежные люксовые поездки, в том числе с семьей. Также Серуканов рассказал суду, что все знали: Навальный не может участвовать в выборах президента, но это старались не афишировать, чтобы не уменьшить поток пожертвований от сторонников. Сам Навальный пытался доказать суду, что бывшего заместителя своего московского штаба не очень-то и помнит. И вообще, по его словам, Серуканов не мог знать подробностей о работе фонда, потому что он не был официально трудоустроен и у него якобы не было даже своего рабочего места.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в ИК-2.