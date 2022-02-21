Что грозит продовольственной безопасности России

Россия привыкла жить без импортного пармезана или хамона. Но, например, по семенам или племенным животным крайне зависима от импорта. А мы, в свою очередь, поставляем на мировой рынок много зерна. Однако даже если допустить, что эти каналы будут для нас закрыты из-за геополитических факторов, такие санкции дороже обойдутся западной экономике, чем России, уверены эксперты.

Опасаться закрытия поставок какого-то готового продовольствия точно не стоит. Самих продуктов Россия закупает в странах дальнего зарубежья совсем немного, поскольку почти все производит сама. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составляет примерно 12% всего импорта России.

Проблемы могут возникнуть разве что с поставками "комплектующих" для производства продуктов: мы закупаем за рубежом весь аграрный биотех - семена, племенной материал, говорит директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Например, семена сахарной свеклы почти на 100% импортируются.

Но, по словам эксперта, все эти "комплектующие" поставляют на российский рынок крупные иностранные компании, которые имеют большое влияние на свои правительства. Для них российский рынок - один из важнейших и крупнейших, от которого они не откажутся.

Россия - один из крупнейших рынков для западных производителей аграрного биотеха. Ограничение поставок серьезно ударит по их бизнесу, соглашается генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Кроме того, многие иностранные компании по производству семян или средств защиты растений уже локализовали свои предприятия в России, добавляет руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

С точки зрения экспорта российского продовольствия тоже больших рисков нет, уверены эксперты. Возможные сложности связаны с проходимостью международных транзакций, но это касается не только продовольствия, говорит Рылько. Не исключено, что по экспорту зерна и других культур страховые компании могут наложить дополнительные страховые сборы в силу того, что судоходство в Черном море становится более рискованным, с их точки зрения. Но напрямую на продовольственную безопасность все эти факторы не влияют. Речь идет, скорее, о прибыльности экспорта наших товаров, отмечает Дмитрий Рылько.

Риски для экспорта нашего продовольствия могут заключаться в политическом давлении на наших основных партнеров, считает Евгения Серова. Однако основные импортеры российского продовольствия - Китай, ОАО, Египет и другие страны - "не очень-то слушаются участников происходящих сейчас политических событий" и, скорее всего, в этой ситуации будут вести себя независимо и преследовать свои интересы, считает эксперт. Возможные санкции на экспорт российского продовольствия серьезно ударят по самим странам ЕС, которые входят в тройку крупнейших покупателей наших продуктов, добавляет Анатолий Тихонов. Кроме того, на мировом рынке сейчас и без того недостаточно зерна, и выбытие такого крупного игрока, как Россия, приведет к новому витку роста цен, уточняет эксперт.

Серьезного подорожания продовольствия на фоне обострения политической ситуации ждать не стоит, считает Евгения Серова. "Цены на продовольствие растут под влиянием других факторов, влияние политики будет минимальным", - говорит она.