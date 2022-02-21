Что грозит продовольственной безопасности России

Новости

Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны 18:09
Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос о признании ДНР и ЛНР 18:07
Агрегатор такси DiDi в марте прекратит работу в России и Казахстане 18:03
Козак: Киев держит в глубоком секрете, каким он видит Донбасс 17:59
Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе 17:55
Наблюдатели от МПА СНГ проведут в Минске встречи в парламенте и ЦИК 17:51
Козак: Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР 17:48
Станцию будущего МЦД-4 "Ольгино" планируется открыть в июне 17:45
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО 17:45
Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях 17:44
Глава ЛНР: Гуманитарной катастрофы удалось избежать только благодаря России 17:38
ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ сигналов о готовящихся в РФ терактах 17:35
Выбрасывать бытовую технику можно будет на специальных площадках 17:29
Путин намерен выслушать мнения членов Совбеза России о признании ДНР и ЛНР 17:21
Путин назвал серьезной угрозой использование Украины для противостояния с Россией 17:16
Курс доллара поднялся выше 79 рублей 16:55
В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 18:14
Рубрика: Экономика

Что грозит продовольственной безопасности России

Текст: Татьяна Карабут
Россия привыкла жить без импортного пармезана или хамона. Но, например, по семенам или племенным животным крайне зависима от импорта. А мы, в свою очередь, поставляем на мировой рынок много зерна. Однако даже если допустить, что эти каналы будут для нас закрыты из-за геополитических факторов, такие санкции дороже обойдутся западной экономике, чем России, уверены эксперты.

Опасаться закрытия поставок какого-то готового продовольствия точно не стоит. Самих продуктов Россия закупает в странах дальнего зарубежья совсем немного, поскольку почти все производит сама. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составляет примерно 12% всего импорта России.

Проблемы могут возникнуть разве что с поставками "комплектующих" для производства продуктов: мы закупаем за рубежом весь аграрный биотех - семена, племенной материал, говорит директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Например, семена сахарной свеклы почти на 100% импортируются.

Но, по словам эксперта, все эти "комплектующие" поставляют на российский рынок крупные иностранные компании, которые имеют большое влияние на свои правительства. Для них российский рынок - один из важнейших и крупнейших, от которого они не откажутся.

Россия - один из крупнейших рынков для западных производителей аграрного биотеха. Ограничение поставок серьезно ударит по их бизнесу, соглашается генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Кроме того, многие иностранные компании по производству семян или средств защиты растений уже локализовали свои предприятия в России, добавляет руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Фото: Reuters
Аграрии ждут скачка цен на молоко из-за новой экспертизы продукции

С точки зрения экспорта российского продовольствия тоже больших рисков нет, уверены эксперты. Возможные сложности связаны с проходимостью международных транзакций, но это касается не только продовольствия, говорит Рылько. Не исключено, что по экспорту зерна и других культур страховые компании могут наложить дополнительные страховые сборы в силу того, что судоходство в Черном море становится более рискованным, с их точки зрения. Но напрямую на продовольственную безопасность все эти факторы не влияют. Речь идет, скорее, о прибыльности экспорта наших товаров, отмечает Дмитрий Рылько.

Риски для экспорта нашего продовольствия могут заключаться в политическом давлении на наших основных партнеров, считает Евгения Серова. Однако основные импортеры российского продовольствия - Китай, ОАО, Египет и другие страны - "не очень-то слушаются участников происходящих сейчас политических событий" и, скорее всего, в этой ситуации будут вести себя независимо и преследовать свои интересы, считает эксперт. Возможные санкции на экспорт российского продовольствия серьезно ударят по самим странам ЕС, которые входят в тройку крупнейших покупателей наших продуктов, добавляет Анатолий Тихонов. Кроме того, на мировом рынке сейчас и без того недостаточно зерна, и выбытие такого крупного игрока, как Россия, приведет к новому витку роста цен, уточняет эксперт.

Серьезного подорожания продовольствия на фоне обострения политической ситуации ждать не стоит, считает Евгения Серова. "Цены на продовольствие растут под влиянием других факторов, влияние политики будет минимальным", - говорит она.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД

Главное сегодня

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом
Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях
Песков оценил вероятность саммита Россия-США
Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19