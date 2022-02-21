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Рубрика: В мире

Что нужно для ввода миротворцев в Донбасс

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы направить миротворцев в Донбасс, но для этого понадобится согласие Киева и санкция Совета Безопасности ООН. Об этом в минувшую субботу сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
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"Гипотетически это можно представить - при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, и если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН. Если возникнет необходимость, и если это решение поддержат все наши правительства", - пояснил Зась.

Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. "Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность", - цитирует ТАСС Станислава Зася.

Он добавил, что ОДКБ и ее члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы, но при необходимости организация может быстро направить миротворцев. "Поверьте, можем направить столько, сколько нужно. Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше - направим больше", - сказал Зась.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОДКБ

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