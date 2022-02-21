Депутат Госдумы Саблин: Сирия вслед за Россией будет готова признать ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад в разговоре с российским депутатом обозначил свою готовность признать Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин, сообщает РИА Новости.

При этом российский парламентарий сослался на свой разговор с сирийским лидером. "Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", - сообщил Саблин.