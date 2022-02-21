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21.02.2022 17:57
Рубрика: В мире

Десантники США начали учения на юго-востоке Польши вблизи украинской границы

Текст: Ариадна Рокоссовская
На юго-востоке Польши начались совместные учения польской армии с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. "Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", - написал в Twitter глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак. Этим учениям предшествовал приезд в Польшу министра обороны США Ллойда Остина. Он "навестил" американскую базу в Повидзе недалеко от границы с Германией и поблагодарил поляков "за постоянное размещение на ротационной основе более четырех тысяч военнослужащих США, что является четвертым по величине присутствием американских войск в Европе".
Десантников США перебросили на базу под Пшемыслем - в 6 километрах от границы с Украиной. Фото: Reuters Десантников США перебросили на базу под Пшемыслем - в 6 километрах от границы с Украиной. Фото: Reuters
Десантников США перебросили на базу под Пшемыслем - в 6 километрах от границы с Украиной. Фото: Reuters

И ведь действительно американцам есть за что благодарить Варшаву. Средства из польского бюджета уже много лет плавно перетекают на банковские счета американского ВПК. На днях поляки похвастались тем, что Сенат США одобрил продажу им 250 модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3. Цена вопроса - шесть миллиардов долларов. В связи с этим журналисты польской газеты Dziennik Gazeta Prawna задались вопросом, где взять сумму, которая составляет половину бюджета министерства обороны страны. В правительстве уже обещали, что средства изыщут в других источниках. Каких? Издание приводит пример: покупка Польшей в 2003 году самолетов F-16 была кредитована правительством США, а последний взнос за этот кредит Варшава выплатила лишь в 2015 году - через 12 лет после подписания контракта.

США продадут Польше 250 танков Abrams

В 2020 году польское правительство объявило о покупке у американцев 32 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35. По данным немецкого издания Der Spiegel, цена каждого - 90 миллионов евро, но на их эксплуатацию польскому правительству нужно было зарезервировать в три раза большую сумму. Тогда польские проправительственные СМИ называли это "прорывом". "Это действительно прорыв. Еще ни одно правительство не заплатило так много за так мало", - прокомментировал состоявшуюся сделку в соцсетях дипломат и журналист, бывший посол Польши в Канаде Марчин Босацки.

Поляки обязались в будущем за свой счет создать условия для базирования 20 тысяч военнослужащих США

Но этим список дорогостоящих приобретений, конечно, не исчерпывается. В ходе визита Остина в Польшу Блащак хвастался журналистам, что в 2018 году поляки купили в США зенитные ракетные комплексы Patriot, а в 2019-м - реактивные системы залпового огня Himars. А еще минувшей осенью глава минобороны Польши объявил, что его ведомство закупит для своих спецподразделений вертолеты Black Hawk. Кроме того, согласно соглашению о сотрудничестве между Польшей и США в области обороны, подписанному в 2020 году, содержание американских военнослужащих, дислоцированных на польской территории, оплатит Варшава. Это обойдется бюджету в 500 миллионов злотых. Поляки также обязались в будущем за свой счет создать условия для базирования 20 тысяч американских военнослужащих и всю необходимую инфраструктуру, например, базы для беспилотных летательных аппаратов, склады для оборудования и учебные базы. Но вечные польские страхи перед "угрозой с востока" выгодны не только американским партнерам, которые заключают с поляками все больше выгодных для себя контрактов. Политически они на руку польскому правительству, которое уже месяц отвлекает своих граждан от насущных проблем разговорами о войне и ставит себе в заслугу усиление американского военного присутствия в Польше.

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