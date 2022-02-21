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21.02.2022 06:15
Рубрика: Общество

Диетолог Пигарева раскрыла секрет, как не поправиться от сладкого

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы порадовать себя десертом и при этом не набрать лишние килограммы, следует выбирать правильное время для этого. Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева, десерт лучше съесть после обычной еды. Это лучше, чем есть сладости просто так или, что еще хуже, вместо еды.

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Если человек сначала съел основное блюдо, то велика вероятность, что после этого он съест много сладкого. Ведь он уже наелся.

А еще хорошо перед самим десертом вкусить любой белковый продукт вместе с большим количеством овощей, в которых содержится клетчатка, советует доктор. Это умерит аппетит и предотвратит резкое повышение сахара в крови.

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