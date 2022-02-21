Диетолог Пигарева раскрыла секрет, как не поправиться от сладкого

Чтобы порадовать себя десертом и при этом не набрать лишние килограммы, следует выбирать правильное время для этого. Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева, десерт лучше съесть после обычной еды. Это лучше, чем есть сладости просто так или, что еще хуже, вместо еды.

Если человек сначала съел основное блюдо, то велика вероятность, что после этого он съест много сладкого. Ведь он уже наелся.

А еще хорошо перед самим десертом вкусить любой белковый продукт вместе с большим количеством овощей, в которых содержится клетчатка, советует доктор. Это умерит аппетит и предотвратит резкое повышение сахара в крови.