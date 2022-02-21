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21.02.2022 15:17
Рубрика: Общество

Тающий ледник в Норвегии обнажил новые доисторические артефакты

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Норвегии археологическая миссия проекта "Секреты льда" обнародовала сведения о новых находках, сделанных при обследовании тающего ледника на затерянном горном перевале в Лендбреене. Археологи нашли наконечники древних стрел, следы охоты на северных оленей и давно забытую горную тропу.

О новых находках рассказывает Science Norway. Проект "Секреты льда" работает уже четыре года, а первые артефакты были обнаружены на леднике еще в 2013 году. В целом за последнее время тающий лед обнажил около 800 различных артефактов разных эпох, включая пару неплохо сохранившихся лыж.

Очередные находки связаны с охотой. Так, коллекцию археологов пополнили пять железных наконечников стрел, причем три из них были воткнуты в кости. Останки принадлежат северным оленям. Видимо, данный перевал был традиционным местом охоты на этих животных.

Один из наконечников относится к очень редкому типу такого оружия. Ранее был найден только один такой наконечник стрелы, он был раскопан в могиле, датируемой 550-600 годами нашей эры. Два других наконечника, извлеченные из костей животных, хорошо известны экспертам. Оружие такого типа много раз находили в погребениях железного века.

Фото: iStock
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Еще два наконечника венчали очень длинные стрелы. По оценкам экспертов, длина таких стрел могла достигать одного метра. Судя по их форме, они были изготовлены около 800 года до нашей эры. Более точную датировку ученые проведут чуть позже, когда будет готов анализ ДНК, извлеченной из костей оленей.

К числу других любопытных находок археологи относят палки, которые специально изготавливались для отпугивания животных. Эксперты поясняют, что такие предметы применялись охотниками для загона оленей в ловушки, которые складывали из камней. Эти палки обычно достигали метра в длину. К их верхушке крепился какой-либо подвижный предмет, например, флажок, который развевался на ветру.

Охотники втыкали их в землю и выстраивали из них своего рода тропу, по которой олени бежали прямиком в загон. Флажки пугали их, заставляя держать курс точно между двумя рядами палок. Это были своего рода охотничьи ограждения.

Кстати, чуть ранее археологи нашли одну из таких каменных ловушек. Она была аккуратно сложна из крупных камней. Вооруженные луками и копьями охотники поджидали там оленей, которых направляла группа загонщиков. Ученые поясняют, что это был единственный эффективный способ добыть оленя, поскольку эти животные не подпускали человека близко к себе и бросались бежать при малейшем звуке.

Чтобы пустить стрелу точно в движущуюся цель с максимальным эффектом, нужно было подобраться на расстояние 10-20 метров. Поскольку естественных укрытий, которые можно было бы использовать в качестве засады, на перевале не имелось, людям приходилось их сооружать из подручного материала. Ловушка, которую обнажил тающий ледник, представляла собой каменную стену в форме полукруга, за которой и прятались охотники.

Вероятно, она также была снабжена навесом, сделанным для того, чтобы скрыть охотников и не отпугнуть северных оленей. Среди других интересных находок последнего времени участники исследовательского проекта также называют горную тропу, которая вела через перевал. Судя по всему, ею активно пользовались люди до тех пор, пока лед не сковал этот перевал.

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