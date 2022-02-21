Древнейшая государственная академия обнаружена в Китае

Команда археологов при проведении раскопок на востоке Китая обнаружила руины государственной академии, которая, как считают эксперты, является самым древним подобным учреждением на территории этой страны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", руины уникального сооружения, первого в древнем Китае государственного высшего учебного заведения, найдены в районе Линьцзы, входящего в состав города Цзыбо. Последний расположен в восточной провинции Шаньдун.

По оценкам археологов, комплекс зданий был построен около 374 года до нашей эры. Это был так называемый период Воюющих государств. Археологи считают, что найденный ими объект представлял собой государственную академию Цзися.

Из письменных источников известно, что это учреждение было основано правителем государства Ци как раз в период Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры). Академия Цзися была первым государственным высшим учебным заведением, выполнявшим множество различных функций. В частности, как и в современных вузах в этой академии имелись собственный исследовательский институт, университет и аналитический центр. Считается, что академия проработала более 150 лет.

Раскопки комплекса проводились на протяжении пяти лет. Только после сопоставления раскопанных объектов с историческими записями исследователи объявили, что найдены руины легендарной академии Цзися. Судя по описанию, здания располагались в четыре ряда протяженностью около 210 метров с востока на запад и 190 метров с севера на юг. Общая площадь учебного комплекса составляла около 40 тысяч квадратных метров. По словам археологов, академия располагалась в древней столице государства Ци.