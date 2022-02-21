Экспертный совет Минкультуры рекомендовал поддержать 45 кинофестивалей

Всего в этом году на поддержку министерства было было подано 122 заявки от разных кинофестивалей страны. Нововведение этого года - очная защита, которая проходила в онлайн-формате. Поясним - на первом этапе голосования эксперты могли пригласить на защиту те кинофестивали, о которых им хотелось получить побольше информации, чем та, что была предоставлена в документах. Так, было проведено 37 очных защит.

В итоге сформирован новый "Список 45-ти". Напомним, что в прошлом году обновленным Кинофестивальным советом Минкультуры также было определено 45 киносмотров, которым, по мнению экспертов, должно оказать поддержку ведомство. Тогда и появился первый "Список 45-ти", после чего в индустрии возникли бурные дебаты. Причина - не получили господдержку некоторые киносмотры, которым она доставалась из года в год. И наоборот были поддержаны те фестивали, которые, по мнению экспертов, работают свежо и прогрессивно. Критерии оценки описаны в итоговом протоколе на сайте Минкультуры. Приведем их и здесь.

При рассмотрении заявок руководствовались такими принципами, как "значимость кинофестиваля для развития киноиндустрии в регионе; вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, в качестве зрителей и участников киносмотра; информационный охват кинофестиваля, использование современных средств коммуникации; соотношение показателей эффективности кинофестиваля и его бюджета в динамике". А также - для проектов регионального значения - наличие поддержки, в том числе финансовой, со стороны региона, свидетельствующей о его заинтересованности в проведении мероприятия; соответствие обоснования господдержки кинофестиваля заявляемым целям, значимости, ожидаемым результатам и информационному охвату проекта; качество материалов (заявка, презентация), направленных для рассмотрения Кинофестивальным советом. Что касается кинофестивалей с долгой историей, эксперты учитывали развитие киносмотра в соответствии с современным состоянием киноиндустрии и актуальным запросами зрителей.

В итоге будут поддержаны государством такие фестивали, как "Святая Анна", "Докер", "Сталкер", "Амурская осень" "ПитерКиТ", "Кинопроба", "Флаэртиана", "Окно в Европу", "Короче", "Россия", Фестиваль уличного кино и другие.

Ранее стало известно, что Минкультуры поддержит в этом году Московский Международный кинофестиваль, "Кинотавр", "Дух огня" и несколько других. Это связано с подготовкой названных кинофестивалей. Например, "Дух огня" в Ханты-Мансийске начинает свою работу уже завтра, 22 февраля.