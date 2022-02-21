Эксперты назвали "Госуслуги" самой заметной экосистемой в России

Исследовательский холдинг "Ромир" проанализировал отношение россиян к 11 экосистемам. В числе лидеров по трем категориям оказались "Госуслуги", Ozon и "Сбер".

Как показали результаты опросов, проведенных среди жителей городов с население свыше 10 тысяч человек, самый высокий индекс заметности среди россиян у экосистемы "Госуслуг" - 98% опрошенных знают о ней или как минимум что-то слышали. Следом идут "Сбер", "Яндекс", Ozon, Avito и Wildberries.

Немного иная ситуация с уровнем доверия. В нем лидеры поменялись местами: первое место по уровню доверия заняла экосистема Ozon, второе разделили "Госуслуги" и "Яндекс", третье досталось Wildberries. "Сбер" на четвертом месте, на пятом - Avito.

Важным фактором для россиян оказался и уровень используемых для решения тех или иных задач технологий. Так, самой технологичной экосистемой россияне считают "Яндекс", далее "Сбер" и Ozon.

Экосистемные решения становятся неотъемлемой частью как экономики, так и повседневной жизни людей, считает президент "Ромир" Андрей Милехин.

"Новые сервисы позволяют закрывать одновременно все больше потребностей клиента - от заказа еды и интернет-покупок до финансовых операций, безопасности и заботы о здоровье. Результаты исследования показывают, что россияне доверяют экосистемам и активно пользуются их услугами. Усиливается конкурентная борьба за человека. Недалек тот час, когда из клиентоориентированных экосистемы трансформируются в человекоцентричные. Они будут стремиться не только удовлетворять потребности своих пользователей, но и отвечать запросам общества, нуждам всех граждан и социальных групп", - заявил он.