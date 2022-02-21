Новости

Почетные доноры смогут подать заявление на соцвыплату через госуслуги 12:24
Губернатор Подмосковья назвал города, где разместят беженцев из ДНР 12:14
Песков назвал ложью сообщения о якобы списке украинцев на уничтожение 12:13
Песков: Не видим признаков снижения напряженности на Донбассе 12:12
Песков: Рано комментировать запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ 12:07
В районе разрушенного аэропорта Донецка прогремел взрыв 12:01
Эксперты назвали "Госуслуги" самой заметной экосистемой в России 12:00
Подмосковье отправило первые машины с гуманитарной помощью беженцам ДНР 11:52
Лукашенко: Белорусы не допустят попыток переписать историю 11:41
Лавров: Идут переговоры о производстве "Спутника V" на Ближнем Востоке и Африке 11:39
На MWC 2022 покажут самую быструю зарядку для смартфонов 11:38
В Ростовской области две тысячи беженцев протестировали на COVID-19 11:35
СК Петербурга возбудил дело о нападении на композитора Колкера 11:29
В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ 11:19
Суд прекратил дело бывшего зампреда правления ВЭБ за истечением срока давности 11:16
В аэропорту Внуково обновили навигацию 11:12
Сенатор Климов: США должны дать доказательства возможных "нападений" в России 10:55
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР 10:50
В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с приемом беженцев 10:44
МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией 10:39
Оформить COVID-сертификат теперь можно по антителам 10:38
В Ростове онкобольных детей из Луганска примут в клинической больнице 10:29
Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными 10:17
Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 10:07
Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге АТР 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 12:00
Рубрика: Общество

Эксперты назвали "Госуслуги" самой заметной экосистемой в России

Текст: Олег Капранов
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Исследовательский холдинг "Ромир" проанализировал отношение россиян к 11 экосистемам. В числе лидеров по трем категориям оказались "Госуслуги", Ozon и "Сбер".

Как показали результаты опросов, проведенных среди жителей городов с население свыше 10 тысяч человек, самый высокий индекс заметности среди россиян у экосистемы "Госуслуг" - 98% опрошенных знают о ней или как минимум что-то слышали. Следом идут "Сбер", "Яндекс", Ozon, Avito и Wildberries.

Немного иная ситуация с уровнем доверия. В нем лидеры поменялись местами: первое место по уровню доверия заняла экосистема Ozon, второе разделили "Госуслуги" и "Яндекс", третье досталось Wildberries. "Сбер" на четвертом месте, на пятом - Avito.

Важным фактором для россиян оказался и уровень используемых для решения тех или иных задач технологий. Так, самой технологичной экосистемой россияне считают "Яндекс", далее "Сбер" и Ozon.

Экосистемные решения становятся неотъемлемой частью как экономики, так и повседневной жизни людей, считает президент "Ромир" Андрей Милехин.

"Новые сервисы позволяют закрывать одновременно все больше потребностей клиента - от заказа еды и интернет-покупок до финансовых операций, безопасности и заботы о здоровье. Результаты исследования показывают, что россияне доверяют экосистемам и активно пользуются их услугами. Усиливается конкурентная борьба за человека. Недалек тот час, когда из клиентоориентированных экосистемы трансформируются в человекоцентричные. Они будут стремиться не только удовлетворять потребности своих пользователей, но и отвечать запросам общества, нуждам всех граждан и социальных групп", - заявил он.

Самостоятельная регистрация на "Госуслугах" станет возможна с 14 лет
Общество Соцсфера Социология Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

Песков: Путин и Макрон этой ночью вновь обсудили тему Украины
МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией
В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости "омикроном" среди детей
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ
Юрист Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе в марте
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших