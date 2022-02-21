Эксперты РАО составили портрет российского аспиранта

Кстати, возрастного порога для поступающих в аспирантуру в России не существует. Хотя стандартный минимальный все-таки есть - 23 года: к этому моменту студент, как правило, заканчивает магистратуру. Однако исключения тоже бывают - одаренные студенты, экстерном заканчивающие магистратуру, или которых рекомендуют педагоги еще до выпуска. Мужчин и женщин среди поступающих в аспирантуру примерно поровну - разница в пользу сильного пола, но незначительная. Точно так же, как и среди тех, кто вышел из аспирантуры с защитой диссертации.
Всего в России сейчас около 85 тысяч аспирантов - почти в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.
Итак, как выяснили эксперты РАО, более половины аспирантов своей программой обучения довольны: считают ее оптимальной. Каждый пятый отмечает: программа избыточна, можно было бы и сократить кое-что. Еще 11 с лишним процентов видят в программе обучения пробелы. А что с актуальностью? Хотя больше половины аспирантов считают, что знания, которые они получают, вполне соответствуют современному состоянию науки, каждый пятый опрошенный отметил: программа обучения нуждается в обновлении. И вот еще интересный факт: каждый четвертый считает, что необходимо сократить объем теории в пользу практических занятий.
Для 64 с лишним процентов аспирантов решение пойти после окончания вуза в науку - путь к профессиональному развитию. При этом более 40 процентов уверены: звание кандидата наук пойдет на пользу для карьерного роста. И почти столько же отмечают важность такой мотивации, как материальное вознаграждение. Однако более 60 процентов молодых ученых считают главным препятствием к выбору научной карьеры низкую зарплату.
В РАО выяснили, что в науку молодежь часто идет по примеру родителей. Дети кандидатов или докторов наук осознанно выбирают обучение в аспирантуре и далее ориентированы на научную карьеру.
Большинство аспирантов - почти 60 процентов - сказали, что не хотели бы в будущем переезжать за рубеж на постоянное место жительства и работы. Тех, кто такие планы строит, - пятая часть. Ученые поясняют: аспиранты, планирующие жить и работать в России, гораздо чаще говорят о том, что для них важно профессиональное развитие в науке.
- Изучение мотивации, связанной с выбором научной карьеры, показало: для аспирантов очень важна профессиональная самореализация и развитие, стремление к социальному успеху, - говорит Владимир Собкин. - Поступление в аспирантуру сразу после окончания университета в большей степени связано с карьерными устремлениями, в то время как взрослые аспиранты больше нацелены на творческую самореализацию.
Между тем
Российская академия образования и Российский государственный педагогический университет им. Герцена занимаются созданием портрета современного российского школьника. Основные этапы исследования уже проведены, сейчас ученые анализируют полученные данные.
По словам ректора РГПУ Сергея Тарасова, подобных исследований в России не проводилось почти 30 лет. Ученые надеются выяснить, как меняется школьник, какими качествами и способностями обладает.