Эксперты РАО составили портрет российского аспиранта

На 2022/23 учебный год Министерство науки и высшего образования значительно увеличило число бюджетных мест в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Но, по словам министра Валерия Фалькова, больше всего мест - на тысячу больше, чем в прошлом году - выделили для аспирантов. Всего на будущий учебный год в аспирантурах вузов и НИИ распределят 17,5 тысячи бюджетных мест. В минобрнауки отмечают: за последние годы интерес к исследовательской деятельности среди молодежи вырос. Так кто такой - российский аспирант? Чем он доволен, а что вызывает у него опасения? Почему решил идти в науку? Где собирается работать после кандидатской? Ученые Российской академии образования под руководством академика РАО, научного руководителя лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимира Собкина создали "портрет" российского аспиранта.

Кстати, возрастного порога для поступающих в аспирантуру в России не существует. Хотя стандартный минимальный все-таки есть - 23 года: к этому моменту студент, как правило, заканчивает магистратуру. Однако исключения тоже бывают - одаренные студенты, экстерном заканчивающие магистратуру, или которых рекомендуют педагоги еще до выпуска. Мужчин и женщин среди поступающих в аспирантуру примерно поровну - разница в пользу сильного пола, но незначительная. Точно так же, как и среди тех, кто вышел из аспирантуры с защитой диссертации.

Всего в России сейчас около 85 тысяч аспирантов - почти в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.

Итак, как выяснили эксперты РАО, более половины аспирантов своей программой обучения довольны: считают ее оптимальной. Каждый пятый отмечает: программа избыточна, можно было бы и сократить кое-что. Еще 11 с лишним процентов видят в программе обучения пробелы. А что с актуальностью? Хотя больше половины аспирантов считают, что знания, которые они получают, вполне соответствуют современному состоянию науки, каждый пятый опрошенный отметил: программа обучения нуждается в обновлении. И вот еще интересный факт: каждый четвертый считает, что необходимо сократить объем теории в пользу практических занятий.

Для 64 с лишним процентов аспирантов решение пойти после окончания вуза в науку - путь к профессиональному развитию. При этом более 40 процентов уверены: звание кандидата наук пойдет на пользу для карьерного роста. И почти столько же отмечают важность такой мотивации, как материальное вознаграждение. Однако более 60 процентов молодых ученых считают главным препятствием к выбору научной карьеры низкую зарплату.

В РАО выяснили, что в науку молодежь часто идет по примеру родителей. Дети кандидатов или докторов наук осознанно выбирают обучение в аспирантуре и далее ориентированы на научную карьеру.

Большинство аспирантов - почти 60 процентов - сказали, что не хотели бы в будущем переезжать за рубеж на постоянное место жительства и работы. Тех, кто такие планы строит, - пятая часть. Ученые поясняют: аспиранты, планирующие жить и работать в России, гораздо чаще говорят о том, что для них важно профессиональное развитие в науке.

Каждый четвертый аспирант считает: в программе обучения нужно сократить теорию в пользу практических занятий

- Изучение мотивации, связанной с выбором научной карьеры, показало: для аспирантов очень важна профессиональная самореализация и развитие, стремление к социальному успеху, - говорит Владимир Собкин. - Поступление в аспирантуру сразу после окончания университета в большей степени связано с карьерными устремлениями, в то время как взрослые аспиранты больше нацелены на творческую самореализацию.

Между тем

Российская академия образования и Российский государственный педагогический университет им. Герцена занимаются созданием портрета современного российского школьника. Основные этапы исследования уже проведены, сейчас ученые анализируют полученные данные.

По словам ректора РГПУ Сергея Тарасова, подобных исследований в России не проводилось почти 30 лет. Ученые надеются выяснить, как меняется школьник, какими качествами и способностями обладает.