Эксперты РАО составили портрет российского аспиранта

Новости

ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена 21:18
Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП 21:07
МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение 21:05
Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля 21:03
Мощный взрыв прогремел в Луганске 20:44
Италия планирует открыться для международных туристов в апреле 20:18
Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники 20:02
Умер экс-министр геологии СССР Евгений Козловский 20:00
Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом 19:58
Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину 19:58
В Луганске эвакуировано информационное агентство 19:54
Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве 19:51
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 19:24
Сенатор Цеков: Сенаторы могут рассмотреть законы по ДНР и ЛНР 22 февраля 19:16
12 мест сбора гуманитарной помощи для беженцев открылись в Москве 19:16
Дети из Донбасса рассказали про первый день в школе Ростова 19:02
На Ставрополье приходится более трети смертельных ДТП с общественным транспортом 18:58
Колокольцев предложил признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации" 18:54
Лавров указал главе МИД Франции на нагнетание Киевом обстановки на Донбассе 18:47
Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины 18:47
СВР России: Запад вербует боевиков для войны на Донбассе 18:35
Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 20:11
Рубрика: Общество

Эксперты РАО составили портрет российского аспиранта

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
На 2022/23 учебный год Министерство науки и высшего образования значительно увеличило число бюджетных мест в аспирантуре, ординатуре и магистратуре. Но, по словам министра Валерия Фалькова, больше всего мест - на тысячу больше, чем в прошлом году - выделили для аспирантов. Всего на будущий учебный год в аспирантурах вузов и НИИ распределят 17,5 тысячи бюджетных мест. В минобрнауки отмечают: за последние годы интерес к исследовательской деятельности среди молодежи вырос. Так кто такой - российский аспирант? Чем он доволен, а что вызывает у него опасения? Почему решил идти в науку? Где собирается работать после кандидатской? Ученые Российской академии образования под руководством академика РАО, научного руководителя лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимира Собкина создали "портрет" российского аспиранта.

Кстати, возрастного порога для поступающих в аспирантуру в России не существует. Хотя стандартный минимальный все-таки есть - 23 года: к этому моменту студент, как правило, заканчивает магистратуру. Однако исключения тоже бывают - одаренные студенты, экстерном заканчивающие магистратуру, или которых рекомендуют педагоги еще до выпуска. Мужчин и женщин среди поступающих в аспирантуру примерно поровну - разница в пользу сильного пола, но незначительная. Точно так же, как и среди тех, кто вышел из аспирантуры с защитой диссертации.

Всего в России сейчас около 85 тысяч аспирантов - почти в 2 раза меньше, чем 10 лет назад.

Итак, как выяснили эксперты РАО, более половины аспирантов своей программой обучения довольны: считают ее оптимальной. Каждый пятый отмечает: программа избыточна, можно было бы и сократить кое-что. Еще 11 с лишним процентов видят в программе обучения пробелы. А что с актуальностью? Хотя больше половины аспирантов считают, что знания, которые они получают, вполне соответствуют современному состоянию науки, каждый пятый опрошенный отметил: программа обучения нуждается в обновлении. И вот еще интересный факт: каждый четвертый считает, что необходимо сократить объем теории в пользу практических занятий.

Для 64 с лишним процентов аспирантов решение пойти после окончания вуза в науку - путь к профессиональному развитию. При этом более 40 процентов уверены: звание кандидата наук пойдет на пользу для карьерного роста. И почти столько же отмечают важность такой мотивации, как материальное вознаграждение. Однако более 60 процентов молодых ученых считают главным препятствием к выбору научной карьеры низкую зарплату.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Чернышенко: Впервые все расходы на науку будут консолидированы в одной госпрограмме

В РАО выяснили, что в науку молодежь часто идет по примеру родителей. Дети кандидатов или докторов наук осознанно выбирают обучение в аспирантуре и далее ориентированы на научную карьеру.

Большинство аспирантов - почти 60 процентов - сказали, что не хотели бы в будущем переезжать за рубеж на постоянное место жительства и работы. Тех, кто такие планы строит, - пятая часть. Ученые поясняют: аспиранты, планирующие жить и работать в России, гораздо чаще говорят о том, что для них важно профессиональное развитие в науке.

Каждый четвертый аспирант считает: в программе обучения нужно сократить теорию в пользу практических занятий

- Изучение мотивации, связанной с выбором научной карьеры, показало: для аспирантов очень важна профессиональная самореализация и развитие, стремление к социальному успеху, - говорит Владимир Собкин. - Поступление в аспирантуру сразу после окончания университета в большей степени связано с карьерными устремлениями, в то время как взрослые аспиранты больше нацелены на творческую самореализацию.

Между тем

Российская академия образования и Российский государственный педагогический университет им. Герцена занимаются созданием портрета современного российского школьника. Основные этапы исследования уже проведены, сейчас ученые анализируют полученные данные.

По словам ректора РГПУ Сергея Тарасова, подобных исследований в России не проводилось почти 30 лет. Ученые надеются выяснить, как меняется школьник, какими качествами и способностями обладает.

Сергей Судариков учредил премию для аспирантов МГУ
Общество Наука Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Песков: Путин скоро выступит с видеообращением
Путин обсудил с Совбезом вопрос о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Лавров: Запад отклонил предложения России по безопасности
Шойгу: У Украины есть возможности создать ядерное оружие и его носители
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших