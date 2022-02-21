Фармаколог Роговский: От ряда лекарств может возникнуть зависимость

Борьба с зависимостью от лекарственных препаратов - одна из сложнейших проблем в медицине. К сожалению, есть целый ряд лекарств, которые врачи назначают, чтобы помочь пациенту, однако при неправильном применении они могут вызвать привыкание.

Фармаколог Владимир Роговский сообщил "Прайм", в каких случаях человек попадает в зависимость от лекарств. По его словам, к некоторым привыкание возникает довольно быстро. Медики используют их для обезболивающего эффекта, для улучшения сна и для нормализации давления.

Причем, зависимость может быть и на физическом, и на психологическом уровне. Насторожиться стоит, если человек начинает испытывать приятные ощущения от какого-либо препарата. При этом он желает принять это средство снова и снова.

Однако нередко бывает так, что организм приспосабливается к лекарству и вырабатывает способность использовать содержащиеся в нем вещества взамен тех, которые мог бы производить самостоятельно. То есть выработка собственных веществ значительно уменьшается или останавливается совсем. Это уже является симптомом физической зависимости.

Некоторые пациенты нуждаются в постоянном приеме лекарств. Если же возникает необходимость их отмены, это делают только под контролем лечащего врача. Иначе состояние человека может резко ухудшиться.

Даже к безобидным каплям, которые помогают бороться с заложенностью носа, может появиться привыкание. При слишком частом применении таких капель необходимо все больше и больше, а из-за этого появляются нежелательные последствия.

Владимир Роговский утверждает, что практически у любого препарата есть свои побочные эффекты. А избавиться от зависимости бывает очень нелегко. В этих случаях нужна помощь специалиста. Только медик может сказать, как правильно прекратить принимать лекарство, к которому возникла толерантность, или уменьшить дозу препарата, если пациент попал от него в психологическую зависимость.