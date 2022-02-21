ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ сигналов о готовящихся в РФ терактах

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России тоже отреагировали на предупреждение, опубликованное посольством США в России о якобы готовящихся терактах в нашей стране.

"Посольство США в Москве распространило сведения об угрозах террористических актов в крупных российских городах, а также на российско-украинской границе. ФСБ России сообщает, что от ФБР и ЦРУ Соединенных Штатов Америки подобной информации по партнерским каналам не поступало", - говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, в ночь на этот понедельник американское посольство предупредило своих соотечественников о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и зонах, которые граничат с Украиной. Особую опасность, отмечалось в сообщении, будут представлять места массового скопления людей: станции метро, торговые центры, железнодорожные вокзалы.