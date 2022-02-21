Генштаб: Беларусь придерживается курса на равноправное военное сотрудничество

Несмотря на современные вызовы со стороны коллективного Запада, официальный Минск продолжает придерживаться неизменности курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество. Эту позицию сформулировал 21 февраля начальник Генерального штаба ВС Беларуси. Он провел накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил брифинг для военных атташе, информирует военное ведомство.

Беларусь, подчеркнул генерал, "продолжает участие совместно с другими государствами в выполнении созданных международных механизмов обеспечения глобальной и региональной безопасности. Она проводит ясную и предсказуемую военную политику, а ее Вооруженные Силы, являясь основой обеспечения военной безопасности государства, хорошо подготовлены, укомплектованы высокопрофессиональным личным составом, преданы Родине и способны нейтрализовать весь спектр возникающих угроз - как внешних, так и внутренних".

По словам военачальника, белорусы готовы вносить свой вклад в дело по поддержанию международного мира и безопасности, возобновлению нарушенных связей и всегда открыты для такого взаимодействия.

Кроме того, иностранные военные дипломаты были проинформированы об основных положениях новой Военной доктрины Союзного государства, об основных направлениях строительства и развития ВС РБ в 2021 году и их итогах.

До сведения атташе были доведены и итоги подготовки Вооруженных Сил в минувшем году, в том числе в рамках совместных мероприятий с Российской Федерацией и в формате ОДКБ, а также особенностях подготовки Вооруженных Сил и об их финансовом обеспечении.

В мероприятии, по данным военного ведомства, приняли участие 22 военных атташе из двадцати стран мира.