Глава комитета ГД назвал безнравственным заявление США по поводу угрозы терактов в РФ

Публикация предупреждения американского посольства о возможных терактах в РФ выглядит по меньше мере странной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Такое предупреждение, которое было опубликовано накануне, предназначалось для американских граждан. В диппредставительстве США предупредили о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Заявление посольства США без информирования на эту тему российских компетентных органов "выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным", считает Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комитета.

Депутат напомнил, что спецслужбы РФ и США уже не раз обменивались информацией в сфере противодействия международному терроризму. То есть такая практика существует и такого рода примеров немало, несмотря на имеющуюся напряженность между странами.

Это же предусмотрено и договором между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года. Так что на этом фоне заявление посольства США, по его оценке, неуместно.