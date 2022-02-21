Новости

В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
На Дальний Восток по концессиям привлекут до 500 млрд рублей инвестиций 16:36
Названы сроки открытия движения по развязке на трассе М-4 в районе Геленджика 16:33
QR-код по антителам на портале госуслуг за первые часы оформили 40 тысяч россиян 16:31
Восемь КТ-центров и ряд стационаров возвращаются к плановой работе в Москве 16:30
МИД РФ: Россия не против проведения саммитов по Украине 16:29
Правительство поддержит производство комплектующих для промышленной техники 16:11
Названы место и время похорон умершего от COVID-19 Бориса Невзорова 16:07
Олимпийские игры в Пекине освещали 9388 журналистов 16:03
Российские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся нарушить границу 16:03
Захарова: США следует рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии 16:01
Сенатор Рябухин: Выплаты беженцам из Донбасса не повлияют на соцгарантии россиян 15:56
Сергей Шойгу поздравил с 65-летием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева 15:55
Суд разрешил не давать детям отчества 15:41
Глава комитета ГД назвал безнравственным заявление США по поводу угрозы терактов в РФ 15:39
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества 15:35
Анастасия Ракова: Ситуация с ковидом в Москве стабилизируется 15:29
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии 15:27
В Совфеде оценили идею "сибирской ипотеки" для молодых специалистов 15:26
Регионы, принимающие беженцев из Донбасса, получат помощь из федерального бюджета 15:24
В ДНР назвали геноцидом со стороны Киева лишение жителей Донбасса питьевой воды 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 15:39
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД назвал безнравственным заявление США по поводу угрозы терактов в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Публикация предупреждения американского посольства о возможных терактах в РФ выглядит по меньше мере странной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Посольство США разъяснило свои предупреждения о терактах в России

Такое предупреждение, которое было опубликовано накануне, предназначалось для американских граждан. В диппредставительстве США предупредили о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Заявление посольства США без информирования на эту тему российских компетентных органов "выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным", считает Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комитета.

Депутат напомнил, что спецслужбы РФ и США уже не раз обменивались информацией в сфере противодействия международному терроризму. То есть такая практика существует и такого рода примеров немало, несмотря на имеющуюся напряженность между странами.

Это же предусмотрено и договором между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года. Так что на этом фоне заявление посольства США, по его оценке, неуместно.

Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России
Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США

Главное сегодня

Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом
Песков оценил вероятность саммита Россия-США
Мишустин выделил 5 млрд рублей на выплаты беженцам с Донбасса
Захарова назвала заявление генсека НАТО опасным для здоровья
Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД