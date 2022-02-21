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21.02.2022 21:30
Рубрика: Культура

Главным режиссером Театра Российской армии станет Эмир Кустурица

Текст: Иван Петров
В понедельник вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с известным сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей. В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул талант, а также большую, идущую от сердца, работу Кустурицы. "Отмечая его роль в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии", - сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Фото: Андрей Русов/ТАСС Фото: Андрей Русов/ТАСС
Фото: Андрей Русов/ТАСС

Отмечается, что Эмир Кустурица уже принял кадровое предложение, поблагодарив Сергея Шойгу за оказанное доверие. "Для меня предложение стать главным режиссёром театра - большая честь, поскольку сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции", - отметил он.

Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии
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Кустурица уже поделился и своими творческими планами на новом посту. В частности, он намерен перенести сюжеты некоторых фильмов в спектакли. Из уже названных кинокартин - "Летят журавли" и "Жизнь, как чудо". Но будут и другие фильмы из советской классики, которые новый главный режиссер планирует поставить на сцене.

Кустурица выразил надежду, что это будет "успешная работа". "В мире, где ценности, к сожалению, очень быстро меняются, я постараюсь сохранить классические ценности", - заключил режиссер.

Напомним, Эмир Кустурица - знаменитый югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино. В разное время его заслуги были отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) начал работу 6 февраля 1930 года. Тогда в Москве был показан первый спектакль "К.В.Ж.Д.". 14 сентября 1940 года новое здание театра открылось спектаклем "Полководец Суворов". Главными режиссерами ЦАТРА в разные годы были Юрий Завадский, Александр Дунаев, Ростислав Горяев, Юрий Еремин, Леонид Хейфец, Борис Морозов.

Культура Театр Драматический театр Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Персона: Эмир Кустурица

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