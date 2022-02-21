Постановление правительства Республики Хакасия от 21 февраля 2022 года № 70 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в подпункт 1 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021,№ 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002; 28.07.2021, № 1900202107280003; 20.08.2021, № 1900202108200001; 31.08.2021, № 1900202108310002; 18.09.2021, № 1900202109180008; 12.10.2021, № 1900202110120001; 26.10.2021, № 1900202110260009; 29.10.2021, № 1900202110290001, № 1900202110290011; 05.11.2021, № 1900202111050001; 10.12.2021, № 1900202112100008; 21.12.2021, № 1900202112220001; 19.01.2022, № 1900202201190001; 25.01.2022, № 1900202201250004; 02.02.2022, № 1900202202020003; 04.02.2022, № 1900202202040001; 11.02.2022, № 1900202202110005; 18.02.2022, № 1900202202180005) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1) временного приостановления проведения на территории Республики Хакасия публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, выпускных мероприятий по случаю окончания образовательных организаций и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, без привлечения зрителей (кроме родителей, иных законных представителей спортсменов); организации мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев, деятельности учреждений культуры и искусства (при условии наполняемости залов не более 50%); мероприятий, одобренных рабочей группой (оперативным штабом) при Правительстве Республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







