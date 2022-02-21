Хренин и Грызлов подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию

Перспективные направления дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов стали предметом встречи, которая состоялась 21 февраля у министра обороны Беларуси Виктора Хренина с послом Российской Федерации в РБ Борисом Грызловым, информирует военное ведомство республики.

В ходе мероприятия, уточнили в министерстве, стороны проанализировали также текущее состояние двустороннего сотрудничества. Белорусский министр подчеркнул в этой связи, что оно носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений и также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности страны.

По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.

Кстати, о необходимости "быть начеку" предупреждал в понедельник и президент Беларуси Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, на которой прокурорским работникам РБ были вручены государственные награды, глава государства предупредил, что западные оппоненты будут предпринимать любые попытки, чтобы "взорвать страну изнутри". И белорусы, по словам верховного главнокомандующего, "должны быть к этому готовы". Это, констатировал он, "самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - подчеркнул белорусский лидер.

Свои слова он адресовал и к руководителям всех регионов Синеокой. "Прошу, чтобы вы не меньше, чем генеральная прокуратура, были готовы защитить мир в нашей стране", - предупредил местную вертикаль власти Лукашенко.