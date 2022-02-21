Исследование: Более 84% жителей России имеют антитела к коронавирусу

В феврале среднесуточное число пациентов с положительными результатами тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в России составило 84%. Эти данные получены в ходе информационного проекта "Инвитро.Мониторинг" по результатам массового тестирования на антитела класса G, начиная с мая 2020 года.

На сегодняшний день в сети медицинских лабораторий проведено 4,2 миллиона тестов, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 50,3%. По этому показателю, в числе прочего, специалисты судят об уровне коллективного (популяционного) иммунитета к коронавирусной инфекции.

"Уже в четвертую волну уровень положительных результатов анализов на антитела класса G к SARS-CoV-2 был выше 70%. А с декабря 2021 года, по данным нашей лаборатории, более 80% людей по всей России, сдающих тест на антитела IgG к S-белку SARS-CoV-2, имеют положительный результат, что коррелирует с официальными цифрами Минздрава, - комментирует врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Таким образом, еще в декабре 80% людей уже были иммунизированы, то есть либо переболели, либо имели антитела в результате вакцинации".

Тогда почему 5-я волна эпидемии в России, которую вызвал штамм "омикрон", достигла нынещних значений? Эксперты объясняют это более высокой контагиозностью нового штамма. По его мнению Позднякова, данные доказывают, что "при заболевании "омикроном" гораздо меньше людей нуждается в госпитализации и уровень смертности существенно ниже, хоть этот штамм и очень заразен".

Снижение смертности, уверен специалист, связано именно с тем, что более 80% людей уже имеют антитела к коронавирусу. "Да, они заболевают, но переносят коронавирус относительно легко", - заключил Поздняков.