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Рубрика: В мире

Италия планирует открыться для международных туристов в апреле

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP

Пятница, 1 апреля, может стать долгожданным "днем свободы" для жителей Апеннин и для всех туристов, мечтающих посетить любимую Италию. Об этом сообщает миланская Corriere della Sera.

Фото: iStock
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Издание ссылается на находящуюся в стадии разработки "дорожную карту", анонсированную премьером Марио Драги. Говоря конкретнее, 31 марта истекает срок ЧС на территории страны, и на этот раз он, судя по всему, он не будет возобновлен. Ожидается, что вместе с ЧС будут также пересмотрены ключевые коронавирусные ограничения.

Не желая отставать от соседних Испании и Франции, итальянские власти намерены открыться международным путешественникам и возобновить массовый туризм, на котором во многом держится итальянская экономика. В частности, планируется освободить граждан, прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз, от карантина и предоставления дополнительных тестирований по приезде в Италию.

Ожидается также, что "зеленый пропуск", необходимый на сегодняшний день для заселения в отели, проезда в транспорте или посещения ресторанов, будет упразднен с 1 апреля.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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