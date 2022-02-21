Юрист Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе в марте

Из-за переноса праздничных дней в марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Татьяна Нечаева.

Кроме того, 23 февраля в этом году является нерабочим праздничным днем, а 22 февраля - сокращенным предпраздничным.

По словам специалиста, изменения в производственном календаре способствуют рациональному использованию работниками выходных и нерабочих дней.

"Поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя - с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", - уточнила Нечаева.

После длинной рабочей недели россияне будут отдыхать три дня - с 6 по 8 марта.