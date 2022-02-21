К 350-летию Петра I в России снимают новый фильм о нем

"Газпром-Медиа Холдинг" сегодня объявил о том, что к 350-летию Петра I готовится новый документально-игровой фильм о нем. Производством проекта занимаются телеканал ТВ-3 и компания 1-2-3 Production.

Картина "Петр I" в деталях воссоздаст исторические события России времен XVII и XVIII веков и расскажет, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю. Режиссер фильма Андрей Кравчук, постановщик таких исторических фильмов, как "Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения" и "Однажды в пустыне".

Обещано, что съемочная группа воссоздаст события 300-летней давности, для чего построит декорации дворцовых залов, а уже несуществующие локации и ключевые битвы Петровской армии будут созданы специалистами компьютерной графики.

Зрители увидят в фильме Битву при Нарве, Битву за Азов, Взятие Нотебурга и другие сражения. А также такие события, как Стрелецкая казнь, первое празднование Нового года и начало большой стройки на месте, где сейчас стоит Санкт-Петербург.

В реконструкциях роли исполнят актеры Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков и Василий Мичков. В фильме примут участие и эксперты в разных областях дадут оценку действиям Петра и их влиянию на современное градостроительство, государственное управление, индустриальное и экономическое развитие России.

Премьера фильма запланирована на день 350-летия Петра I - 9 июня 2022 года.