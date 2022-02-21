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21.02.2022 16:14
Рубрика: Экономика

Кабмин снимет ряд ограничений для субсидирования агробизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Предприниматели, инвестирующие в переработку сельскохозяйственной продукции, получат дополнительную поддержку государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Они смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на создание и модернизацию производств, даже если уже взяли льготный кредит на эти цели.

Решение касается бизнеса, занимающегося производством и переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков, а также тех, кто выпускает сухие молочные продукты. "Обе категории смогут претендовать еще и на субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции, - подчеркнул глава правительства. - Устраним это ограничение и для компаний, которые будут вкладываться в переработку масличных культур на Дальнем Востоке".

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