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21.02.2022 18:13
Рубрика: В мире

Как США с XIX века оттачивали мастерство военных провокаций

Текст: Игорь Дунаевский
Администрация Джозефа Байдена продолжает упорно предсказывать "российское вторжение" на Украину и даже наступление на Киев в ближайшие дни. При этом Байден фактически заранее обвинил Россию, ДНР и ЛНР в обострении напряженности. Такая уверенность президента США в том, что война случится, вызвала много вопросов даже в рядах его союзников, включая саму Украину. Казалось бы, откуда Байден может знать это наверняка?
Добытая американской разведкой пробирка в руках Пауэлла стала символом лжи со стороны США. Фото: AP Добытая американской разведкой пробирка в руках Пауэлла стала символом лжи со стороны США. Фото: AP
Добытая американской разведкой пробирка в руках Пауэлла стала символом лжи со стороны США. Фото: AP

Президент США, в этом году отмечающий 80-летний юбилей, практически всю карьеру занимался внешней политикой. На своем веку он напрямую участвовал в принятии решений США по множеству военных конфликтов, поэтому больше, чем кто-либо в Вашингтоне знает о том, как они начинаются.

Если копаться в истории, то власти молодой Америки еще в первой половине XIX века начали перенимать традиции британской школы военных провокаций. Одним из первых экспериментов такого рода в 1835 году стал мятеж американских переселенцев в Техасе, на тот момент входившем в состав Мексики. Формально Вашингтон заявлял о нейтралитете, но на деле активно поддержал выходцев из США, требовавших независимости от Мексики. Почти половина армии у мятежников была сформирована из американцев, включая военных. По итогам мятежа Техас получил независимость, а спустя десять лет вошел в состав Соединенных Штатов, которые проводили стремительную экспансию к тихоокеанскому побережью.

С тех пор власти США десятки раз организовывали военные провокации в самых разных уголках мира как для оправдания собственных интервенций, так и для разжигания выгодным им конфликтов без их прямого участия. Вот далеко не полный список исторических примеров: Куба (1898 и 1961 годы), Никарагуа (1937), Иран (1953), Чили (1973), Гренада (1983), Панама (1989), Югославия (1999).

Один из самых известных и болезненных для американского общества примеров такого рода - инциденты в Тонкинском заливе в августе 1964 года. Американский истеблишмент тогда не скрывал стремления к вторжению во Вьетнам, нужен был только повод. И его нашли, а точнее - придумали. Изначально власти США заявили о двух инцидентах - 2 и 4 августа, в ходе которых катера Северного Вьетнама якобы атаковали суда американских ВМС. После второй атаки президент Линдон Джонсон обратился к нации, а Конгресс дал ему разрешение на полномасштабные военные действия. Война во Вьетнаме длилась восемь лет (1965-1973), и сами американцы считают ее позорной страницей своей истории. Но позже было подтверждено, что никакого обстрела кораблей ВМС США 4 августа на самом деле не было. В 2005 году The New York Times рассказала о выводах историка Агентства национальной безопасности (АНБ), заключившего, что сотрудники спецслужбы умышленно исказили информацию о событиях 4 августа в докладах руководству США.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Байден проведет заседание Совета нацбезопасности из-за обострения на Украине

Афганская война (1979-1989) стала примером того, как США умеют стравливать и провоцировать выгодные им конфликты, не принимая в них прямого участия. Конечно, решение Москвы о вводе войск в Афганистан было самостоятельным, но не секрет, что США делали все возможное, чтобы втянуть СССР в эту войну. Вашингтон раскачивал ситуацию в Афганистане, снабжая вооруженную оппозицию оружием и боеприпасами, а после ввода войск СССР американцы многократно увеличили военную помощь боевикам. За годы войны США израсходовали более двух миллиардов долларов на эти цели, а также сотни миллионов долларов на тренировку моджахедов в спецлагерях в разных странах для их заброски в Афганистан. Бывший в ту пору советником президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский позже вспоминал в интервью Le Nouvel Observateur: "Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают".

"Золотым стандартом" в этой череде сфабрикованных поводов для военных действий стало выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в зале Совета Безопасности ООН в 2003 году, на котором он картинно потрясал пробиркой, заявляя, что в ней - добытые американской разведкой свидетельства наличия оружия массового поражения у режима Саддама Хусейна в Ираке. Пробирку Вашингтон объявил морально-правовым обоснованием для вторжения в Ирак. СБ ООН интервенции так и не одобрил, но убежденных в своей правоте американцев было не остановить. Год спустя оказалось, что пробирка, как сегодня принято говорить, была фейком, но было уже поздно. Войска США были в Ираке, Саддам Хусейн пал, страна погрузилась в насилие и хаос, перекроившие расстановку сил на всем Ближнем Востоке.

А сегодня всему миру остается гадать - что придумал Байден, чтобы спровоцировать конфликт на Украине?

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