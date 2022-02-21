Ключевые производители сахара зафиксировали цены до конца июля

После рекомендаций Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены на сахар для продажи его в розницу, сообщили в министерстве.

В совокупности эти компании обеспечивают 93% производимого в стране сахара. Цены будут зафиксированы на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно.

"Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование", - считают в Минсельхозе.

Чтобы эффект был максимальным, ведомство также считает целесообразным разработать такие же рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли.

В министерстве отмечают, что в 2022 году планируется расширить посевные площади под сахарной свеклой и сформировать запасы сахара в интервенционном фонде. Это будет способствовать стабилизации отпускных цен в условиях существенного роста издержек отечественных производителей. Кроме того, для обеспечения потребностей внутреннего рынка на российский рынок допущен импортный сахар: без пошлины можно ввезти 300 тыс. тонн до 31 августа 2022 года включительно.