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21.02.2022 16:36
Рубрика: Экономика

Ключевые производители сахара зафиксировали цены до конца июля

Текст: Татьяна Карабут
После рекомендаций Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены на сахар для продажи его в розницу, сообщили в министерстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В совокупности эти компании обеспечивают 93% производимого в стране сахара. Цены будут зафиксированы на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно.

Производители начали уменьшать фасовку продуктов, чтобы не повышать цены

"Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование", - считают в Минсельхозе.

Чтобы эффект был максимальным, ведомство также считает целесообразным разработать такие же рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли.

В министерстве отмечают, что в 2022 году планируется расширить посевные площади под сахарной свеклой и сформировать запасы сахара в интервенционном фонде. Это будет способствовать стабилизации отпускных цен в условиях существенного роста издержек отечественных производителей. Кроме того, для обеспечения потребностей внутреннего рынка на российский рынок допущен импортный сахар: без пошлины можно ввезти 300 тыс. тонн до 31 августа 2022 года включительно.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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