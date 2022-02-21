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21.02.2022 18:54
Рубрика: Власть

Колокольцев предложил признать независимость ДНР и ЛНР в границах "до оккупации"

Текст: Иван Петров

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев высказался за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, но внес свое предложение.

По его словам, сделать это следует не в нынешних границах, а в тех, которые относились к Донецкой и Луганской областям до того, как украинские военные начали бомбардировки.

"Необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел бы внести поправку - признавать их следует в тех границах административных, в которых эти республики и их народы находились до оккупации вооруженными силами Украины. А именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - заявил глава МВД на внеочередном заседании Совбеза России.

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