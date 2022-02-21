Концерн "Покровский" заявил о готовности помогать беженцам

Россия продолжает принимать людей, которые экстренно покидают территорию Донбасса. На сегодняшний день, по официальным сведениям, границу с Россией пересекли более 68,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР.

В сложившихся условиях Российская Федерация встречает жителей Донбасса как родных. О намерении помочь беженцам гуманитарным содействием, продовольствием и размещением заявил и крупнейший агрохолдинг юга России - концерн "Покровский".

"В сложившихся условиях своевременно снабжать людей продуктами питания чрезвычайно важно, - прокомментировала Татьяна Мельник, генеральный директор АО "Концерн Покровский". - Мы понимаем, что в такой сложный период бизнес должен оказывать поддержку людям, которые оказались в трудном положении не по своей воле. Не у всех есть возможность остановиться у родственников. Наша страна делает все возможное для оказания помощи. Мы готовы обеспечивать прибывших людей продовольствием, а также подготовим под их размещение дом отдыха".

Напомним, в концерне "Покровский" трудятся более 10 тысяч сотрудников. Градообразующие предприятия активно участвуют в социальной политике государства, а сам концерн является крупнейшим сельхозпроизводителем России и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. В составе холдинга 35 предприятий Южного федерального округа, которые располагаются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.