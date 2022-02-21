Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях

"Сегодня стало совершенно очевидно, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", - считает он. Козак указал, что Киев и Запад делают все, чтобы заморозить конфликт, чтобы возложить политическую ответственность за него на Россию, объявив ее стороной противостояния.

"А экономически (они стараются) возложить на Россию содержание Донбасса. Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на поддержку этих территорий", - добавил Дмитрий Козак.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин созвал заседание Совбеза, чтобы обсудить с его членами ситуацию вокруг Украины, а также обращения Госдумы и глав ДНР и ДНР о признании суверенитета этих республик.