Новости

Сенатор Бондарев объяснил важность закона об индексации военных пенсий 18:25
Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР 18:20
Медведев: в Донбассе живут 800 тысяч россиян, это нельзя игнорировать 18:18
МГБ ДНР сообщило о ликвидации украинских диверсантов, прорвавшихся к границе РФ 18:12
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны 18:09
Путин не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос о признании ДНР и ЛНР 18:07
Агрегатор такси DiDi в марте прекратит работу в России и Казахстане 18:03
Козак: Киев держит в глубоком секрете, каким он видит Донбасс 17:59
Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе 17:55
Наблюдатели от МПА СНГ проведут в Минске встречи в парламенте и ЦИК 17:51
Козак: Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР 17:48
Станцию будущего МЦД-4 "Ольгино" планируется открыть в июне 17:45
Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО 17:45
Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях 17:44
Глава ЛНР: Гуманитарной катастрофы удалось избежать только благодаря России 17:38
ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ сигналов о готовящихся в РФ терактах 17:35
Выбрасывать бытовую технику можно будет на специальных площадках 17:29
Путин намерен выслушать мнения членов Совбеза России о признании ДНР и ЛНР 17:21
Путин назвал серьезной угрозой использование Украины для противостояния с Россией 17:16
Курс доллара поднялся выше 79 рублей 16:55
В Риме нашли "вторую" Джоконду 16:50
Валиева выразила благодарность штабу Тутберидзе за поддержку на ОИ 16:49
Лавров: США не передавали России сведения о возможности терактов 16:48
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость своих республик 16:47
Росздравнадзор зарегистрировал новый тест, определяющий штамм "Омикрон" 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 17:44

Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях

Текст: Галина Мисливская
Украина и Запад пытаются возложить на Россию и политическую, и экономическую ответственность за Донбасс, а сами республики им не нужны ни на каких условиях, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности РФ.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Denis Abramov/Anadolu Agency via Getty Images
Путин: Все эти годы над жителями Донбасса фактически издевались

"Сегодня стало совершенно очевидно, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", - считает он. Козак указал, что Киев и Запад делают все, чтобы заморозить конфликт, чтобы возложить политическую ответственность за него на Россию, объявив ее стороной противостояния.

"А экономически (они стараются) возложить на Россию содержание Донбасса. Многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на поддержку этих территорий", - добавил Дмитрий Козак.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин созвал заседание Совбеза, чтобы обсудить с его членами ситуацию вокруг Украины, а также обращения Госдумы и глав ДНР и ДНР о признании суверенитета этих республик.

Президент Администрация Президента Президент Совет Безопасности Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом
Козак: Донбасс не нужен Украине ни на каких условиях
Песков оценил вероятность саммита Россия-США
Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России