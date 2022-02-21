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21.02.2022 17:48
Рубрика: Власть

Козак: Киев не будет вести прямой диалог с ЛНР и ДНР

Текст: Владимир Кузьмин

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак считает очевидным, что Киев не намерен вести прямой диалог с ЛНР и ДНР.

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- Говорят, что намерены это делать в диалоге с Россией, а как только Россия предлагает шаги к урегулированию Минских соглашений, начинается истерика по поводу того, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины? - уточнил у него президент Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

- Да, это очевидно. Абсолютно так. Они этого добиваются, чтобы мы начали реагировать, начали предлагать что-то по политическим условиям. После этого нас начнут обвинять в том, что мы вмешиваемся, - ответил Козак.

Он также назвал инициативой "из области юридического кретинизма" недавние заявления киевских представителей о том, что если речь идет о законодательстве Украины, то инициативы по поводу внесения изменений в него должны исходить исключительно от Украины.

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