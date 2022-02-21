КС РФ защитил медиков от обвинения в недобросовестной конкуренции

Жалобу на положения Федерального закона "О защите конкуренции" подало ООО "Медэксперт". Его обязали вернуть государству сумму, полученную по контракту с Марийским госуниверситетом. В 2018 году "Медэксперт" выиграл конкурс на проведение периодического медицинского осмотра работников вуза, что и было сделано с помощью передвижного медицинского комплекса.
Но на момент подачи конкурсных документов в лицензии медицинской компании в качестве места оказания услуг было названо здание клиники в городе Кирове, а обследование проводилось в Йошкар-Оле. Представители антимонопольной службы по Республике Марий Эл посчитали это нарушением статьи 14.8 Закона "О защите конкуренции", выразившегося в подаче заявки на участие в аукционе в отсутствие надлежаще оформленной лицензии. А поскольку на тот момент контракт с университетом был уже частично исполнен, "Медэксперт" обязали вернуть государству более 1,1 миллиона рублей.
Представители медицинской компании в свою очередь посчитали такой подход нарушением статьи 34 Конституции РФ, которая гарантирует свободу предпринимательской деятельности, поскольку "фактически судами нарушение законодательства о лицензировании медицинской деятельности квалифицировано как нарушение законодательства о конкуренции".
- На момент рассмотрения дела судом вопрос оказания медицинских услуг с использованием мобильных медицинских комплексов на законодательном уровне не был урегулирован, - указано в жалобе, направленной в КС РФ. - Также отсутствовали законодательные возложения на лиц, оказывающих медицинское услуги, включать в лицензию места выезда мобильного комплекса.
Судьи КС раскритиковали позицию судов общей юрисдикции, которые разбирали дело "Медэксперта". Законодательная норма не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу не позволяет ставить знак равенства между двумя совершенно различными нарушениями.
- Неисполнение или ненадлежащее исполнение публично-правовых обязанностей (неуплата налогов и сборов, неполучение разрешительной документации, несоблюдение нормативов воздействия на окружающую среду) хотя и может быть сопряжено с получением хозяйствующим субъектом выгод от такого поведения, но само по себе не может рассматриваться как форма недобросовестной конкуренции, - указал КС РФ.
Ответственность за то, что компанию допустили к участию в конкурсе или аукционе при отсутствии необходимых документов, лежит на конкурсной комиссии.
Что касается проверки положений статьи 51 Закона "О защите конкуренции", которая обязывает перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от недобросовестной конкуренции, то здесь КС дал исчерпывающие разъяснения с опорой на собственные решения, принятые ранее. В частности, судьи напомнили, что данная мера является своего рода наказанием за "нечестную игру", а также выступает альтернативой административному воздействию.
- Она призвана обеспечить восстановление баланса публичных и частных интересов путем изъятия доходов, полученных хозяйствующим субъектом в результате злоупотреблений, и компенсировать не подлежащие исчислению расходы государства, связанные с устранением негативных социально-экономических последствий правонарушения, - указал КС.
Однако в деле ООО "Медэксперт" применять такую меру воздействия не за что. Региональное УФАС и суды изначально подошли к нему с неправильной меркой, и когда решение будет пересмотрено, компания законным образом получит свой миллион обратно.