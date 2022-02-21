КС РФ защитил медиков от обвинения в недобросовестной конкуренции

Отсутствие полного пакета необходимой документации у компании - участника аукциона не может считаться нарушением закона о конкуренции. По мнению судей Конституционного суда РФ, участники не должны нести ответственность за действия конкурсной комиссии.

Жалобу на положения Федерального закона "О защите конкуренции" подало ООО "Медэксперт". Его обязали вернуть государству сумму, полученную по контракту с Марийским госуниверситетом. В 2018 году "Медэксперт" выиграл конкурс на проведение периодического медицинского осмотра работников вуза, что и было сделано с помощью передвижного медицинского комплекса.

Но на момент подачи конкурсных документов в лицензии медицинской компании в качестве места оказания услуг было названо здание клиники в городе Кирове, а обследование проводилось в Йошкар-Оле. Представители антимонопольной службы по Республике Марий Эл посчитали это нарушением статьи 14.8 Закона "О защите конкуренции", выразившегося в подаче заявки на участие в аукционе в отсутствие надлежаще оформленной лицензии. А поскольку на тот момент контракт с университетом был уже частично исполнен, "Медэксперт" обязали вернуть государству более 1,1 миллиона рублей.

Представители медицинской компании в свою очередь посчитали такой подход нарушением статьи 34 Конституции РФ, которая гарантирует свободу предпринимательской деятельности, поскольку "фактически судами нарушение законодательства о лицензировании медицинской деятельности квалифицировано как нарушение законодательства о конкуренции".

- На момент рассмотрения дела судом вопрос оказания медицинских услуг с использованием мобильных медицинских комплексов на законодательном уровне не был урегулирован, - указано в жалобе, направленной в КС РФ. - Также отсутствовали законодательные возложения на лиц, оказывающих медицинское услуги, включать в лицензию места выезда мобильного комплекса.

Судьи КС раскритиковали позицию судов общей юрисдикции, которые разбирали дело "Медэксперта". Законодательная норма не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу не позволяет ставить знак равенства между двумя совершенно различными нарушениями.

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение публично-правовых обязанностей (неуплата налогов и сборов, неполучение разрешительной документации, несоблюдение нормативов воздействия на окружающую среду) хотя и может быть сопряжено с получением хозяйствующим субъектом выгод от такого поведения, но само по себе не может рассматриваться как форма недобросовестной конкуренции, - указал КС РФ.

Ответственность за то, что компанию допустили к участию в конкурсе или аукционе при отсутствии необходимых документов, лежит на конкурсной комиссии.

Что касается проверки положений статьи 51 Закона "О защите конкуренции", которая обязывает перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от недобросовестной конкуренции, то здесь КС дал исчерпывающие разъяснения с опорой на собственные решения, принятые ранее. В частности, судьи напомнили, что данная мера является своего рода наказанием за "нечестную игру", а также выступает альтернативой административному воздействию.

Ответственность за то, что компанию допустили к конкурсу или аукциону при отсутствии необходимых документов, лежит на конкурсной комиссии

- Она призвана обеспечить восстановление баланса публичных и частных интересов путем изъятия доходов, полученных хозяйствующим субъектом в результате злоупотреблений, и компенсировать не подлежащие исчислению расходы государства, связанные с устранением негативных социально-экономических последствий правонарушения, - указал КС.

Однако в деле ООО "Медэксперт" применять такую меру воздействия не за что. Региональное УФАС и суды изначально подошли к нему с неправильной меркой, и когда решение будет пересмотрено, компания законным образом получит свой миллион обратно.