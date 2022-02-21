Лавров: Идут переговоры о производстве "Спутника V" на Ближнем Востоке и Африке

Переговоры о локализации производства российской вакцины "Спутник V" в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки находятся на продвинутой стадии. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Тесно взаимодействуем с ближневосточными друзьями в интересах минимизации негативных последствий коронавирусной инфекции", - подчеркивается в тексте обращения, который перед участниками конференции зачитал замглавы МИД Михаил Богданов.

Лавров отметил, что уже более десяти стран региона зарегистрировали российскую вакцину.

Клуб "Валдай" - дискуссионная площадка для ведущих экспертов в сфере международных отношений.