Лавров указал главе МИД Франции на нагнетание Киевом обстановки на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров указал французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает напряженность на востоке Украины.

Лавров также отметил, что Украина "при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата", лишь имитирует переговорный процесс". Российский министр также обратил внимание Ле Дриана, что Киев продолжает интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений.

Глава российской дипломатии также отметил отсутствие встречного движения Запада по ключевым элементам выдвинутых Москвой инициатив по гарантиям безопасности в Европе.

В отношении выдвигаемых инициатив о созыве различных встреч на высшем уровне для обсуждения ситуации Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, каким может быть результат предлагаемых саммитов.