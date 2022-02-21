Лавров заявил Бербок, что ответственность за наращивание эскалации лежит на Киеве

Как указал глава российской дипломатии, действия Украины являются вооруженными провокациями, которые "послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения".

Лавров также призвал Берлин, как участника "нормандского формата", оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию. Министр также констатировал, что единственным путем к урегулированию внутриукраинского конфликта является реализация Минских договоренностей.

В ходе беседы министры затронули тему дискриминационных действий Берлина в отношении телеканала RT, а также перспективы российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", чья деятельность блокируется германской стороной.