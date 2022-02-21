Лавров: Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности указал, что Запад поддерживает Минские соглашения в абсолютно стерильном ключе.

Как отметил министр, западные страны не готовы заставить Киев добиться выполнения Минских соглашений. Лавров указал, что в ответах США и НАТО на российские предложения по безопасности в целом содержится поддержка "Минску", однако в абсолютно стерильном ключе.

Лавров также признал, что украинский кризис "во многом зависит от развития отношений между Москвой и Вашингтоном".